Aantal scholen dat Paarse Vrijdag viert in drie jaar tijd verdrievoudigd

Het aantal scholen dat Paarse Vrijdag viert, groeit snel. Vrijdag doen zo'n drieduizend scholen mee aan de dag die in het teken staat van seksuele- en genderdiversiteit. Drie jaar geleden waren dat er nog duizend, laat belangenorganisatie COC aan NU.nl weten.

Tijdens Paarse Vrijdag wordt in het onderwijs aandacht besteed aan seksuele- en genderdiversiteit. Scholieren, studenten en docenten dragen paars om steun te betuigen aan de lhbtiq+-gemeenschap en er worden verschillende activiteiten georganiseerd.

Het aantal deelnemende scholen groeit het hardst onder basisscholen: dit jaar doen er ruim zeventienhonderd mee. In 2020, toen Paarse Vrijdag voor het eerst op basisscholen werd gevierd, waren dat er nog vijfhonderd.

Een van de basisscholen die dit jaar meedoet, is de Sint Jozefschool in het Zuid-Hollandse Moordrecht. "Als je vindt dat ieder kind ertoe doet, dan vier je Paarse Vrijdag", zegt Petra Barnhoorn, leerkracht van groep 5 en 6. "Iedereen mag zichzelf zijn en die boodschap willen wij op school uitstralen."

Het gaat ook over dat het normaal is als jongens lang haar hebben en meisjes op voetbal zitten.

Petra Barnhoorn, leerkracht groep 5 en 6

"Het is belangrijk dat leerlingen zien dat het normaal en leuk is dat er verschillen zijn", legt ze uit. "Die verschillen zijn breder dan op jongens of meisjes vallen. Het gaat ook over dat het normaal is als jongens lang haar hebben en meisjes op voetbal zitten."

Als een leerkracht dat uitdraagt, kan dat volgens Barnhoorn ook op latere leeftijd veel leerlingen helpen. "Als ik op de basisschool had gehoord dat het normaal is om op meisjes te vallen, dan had mij dat tijdens de puberteit in ieder geval erg geholpen."

Basisscholen kunnen voor Paarse Vrijdag een pakket aanvragen bij het COC. Daar zit lesmateriaal in, zoals een prentenboek voor de onderbouw. Voor hogere klassen is er naast lesstof ook een spelshow.

Leerlingen maken zich sterk voor veilige omgeving op school

Op middelbare scholen wordt Paarse Vrijdag georganiseerd door leerlingen van het Gender & Sexuality Alliances Netwerk (GSA's) van het COC. GSA's zijn groepen van leerlingen die zich sterk maken voor een veilige omgeving op school. Een GSA kan, eventueel met steun van het COC of een docent, door leerlingen zelf worden opgericht.

"Ik heb het gevoel dat kinderen die van de basisschool afkomen niet weten hoe ze moeten omgaan met iemand die bijvoorbeeld homo of lesbisch is. Daar hebben ze vaak niks over geleerd", zegt de veertienjarige Patrick Mooijekind, derdeklasser op het Rembrandt College in Veenendaal. Met verschillende activiteiten, zoals een quiz over diversiteit, hoopt zijn GSA het gesprek op gang te brengen.

Paarse Vrijdag is volgens hem ook belangrijk omdat de GSA dan extra zichtbaar is. "Die kan heel belangrijk zijn voor de gemeenschap. Er zitten allemaal mensen in die je kunnen helpen omdat ze hetzelfde hebben meegemaakt."

Waarom paars? Paarse Vrijdag is geïnspireerd door het Amerikaanse Spirit Day. In 2010 introduceerde het COC de dag in Nederland om steun te betuigen aan leerlingen die lesbisch, homo, bi, trans of intersekse zijn. Lhbtiq+-jongeren worden namelijk veel vaker gepest dan heteroseksuele klasgenoten. De paarse kleur komt uit de regenboogvlag en staat voor 'spirit', oftewel karakter en kracht.

