Kabinet en organisaties bespreken op Catshuis excuses voor slavernijverleden

Op het Catshuis in Den Haag is donderdagochtend overleg over de aanstaande excuses van het kabinet voor het slavernijverleden. Premier Mark Rutte en enkele kabinetsleden spreken met organisaties en vertegenwoordigers van het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname.

Er wordt gesproken over onder meer de uitgelekte plannen van het kabinet om op 19 december excuses aan te bieden voor de slavernij. Nederland maakte zich hier ruim twee eeuwen schuldig aan.

Naast Rutte schuiven de ministers Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken), Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur, Wetenschap) en Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en de staatssecretarissen Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) en Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan.

Wie precies zijn uitgenodigd is niet bekendgemaakt, omdat het een besloten overleg is. Maar waarschijnlijk is minister-president Gilmar Pisas van Curaçao aanwezig.

Er zijn meerdere overleggen geweest tussen betrokkenen, maar nu vindt dat voor het eerst plaats in het Catshuis. Ook op 13 december is er nog een gesprek. Waar dat plaatsvindt is nog niet bekend.

Nog geen officiële bevestiging dat er excuses komen

Rutte heeft nog steeds niet officieel bevestigd dat excuses worden aangeboden. Hij spreekt van een kabinetsreactie op het advies van de Dialooggroep Slavernijverleden van vorig jaar.

Haagse bronnen hebben wel al bevestigd dat acht kabinetsleden op de genoemde datum excuses zullen aanbieden in Nederland, Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tegelijkertijd zou er 200 miljoen euro worden vrijgemaakt voor een bewustwordingsfonds en 27 miljoen euro voor een slavernijmuseum in Amsterdam. Rutte wil ook daar niets over kwijt.

In 2023 is het precies 150 jaar geleden dat er een echt einde kwam aan de slavernij binnen het Koninkrijk. Elk jaar wordt die afschaffing op 1 juli gevierd met Ketikoti. Sommigen zien liever dat Nederland volgend jaar op die dag excuses maakt.

Eerder

Aanbevolen artikelen