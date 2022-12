Weerbericht: Winterse buien en in de ochtend kans op gladheid

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In de ochtend trekken buien over het land, waarbij ook hagel en natte sneeuw kan vallen. Doordat de temperatuur rond het vriespunt ligt kan het lokaal glad worden. Rijkswaterstaat waarschuwt dan ook voor een drukke ochtendspits. Weerinstituut KNMI heeft overigens nog geen waarschuwing uitgegeven.

's Middags heeft vooral de zuidelijke helft van het land last van buien. De wind is zwak en komt uit het zuidwesten. Het wordt 3 tot 4 graden, maar tijdens stevige buien is het kwik enkele graden lager.