Ambulance gestolen in Utrecht, botst daarna tegen meerdere auto's

In Utrecht is woensdagavond een ambulance gestolen. De dader is vervolgens met de ambulance tegen meerdere auto's aangereden. De politie wist de persoon in te rekenen.

Woensdagavond kwam een melding binnen bij de politie dat de bestuurder in de ambulance meerdere auto's had beschadigd. Kort erna kwam een melding binnen dat een ambulance was gestolen bij de Lange Nieuwstraat.

Ambulancemedewerkers waren daar aanwezig voor hulp aan een patiënt. Volgens de politie had de diefstal geen gevolgen voor de patiënt omdat er snel een andere ambulance aanwezig was.

De reden voor de diefstal is nog niet duidelijk. De politie zal de dader daarover verhoren.

