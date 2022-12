Rijkswaterstaat verwacht een zware ochtendspits door buien en lokale gladheid

Delen via E-mail

Rijkswaterstaat verwacht donderdag een zware ochtend- én avondspits. Het wegverkeer moet ook rekening houden met lokale gladheid als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten. Weerinstituut KNMI heeft op dit moment nog geen waarschuwing uitgegeven.

In de ochtend trekken buien over het land, waarbij ook hagel en natte sneeuw kan vallen. Tijdens die buien kan het drukker op de weg zijn dan gebruikelijk, zegt Rijkswaterstaat. Automobilisten moeten goed voorbereid op pad gaan en de actuele verkeersinformatie bekijken voor ze vertrekken.

Rijkswaterstaat zegt te strooien waar nodig en adviseert verkeersdeelnemers hun rijstijl aan te passen als dat nodig is.

Bij een zware spits is de verwachting dat er tot wel 500 kilometer file op de rijkswegen komt te staan. Ook in de avond wordt een zware spits verwacht. Vooral in de zuidelijke helft van het land kan het gaan regenen. Het hoogtepunt van de avondspits wordt rond 17.30 uur verwacht.