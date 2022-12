Voedselautoriteit onderzoekt mishandeling van varkens op transport

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat onderzoek doen naar mishandeling van varkens tijdens transport. Op undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Varkens in Nood is namelijk te zien dat varkens worden geschopt, geslagen en mishandeld met een stroomstootwapen als ze worden vervoerd.

De woordvoerder laat weten dat het gaat "om stuitende beelden" en dat "deze wijze van omgaan met varkens volstrekt onacceptabel" is. "Als we bedrijven of personen kunnen identificeren, dan gaan we waar we kunnen ook handhaven, want het getoonde gedrag is niet acceptabel en laat zien dat het in de sector nog zeker niet overal goed gaat."