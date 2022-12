Politie Rotterdam waarschuwt voetbalfans Marokko: 'Mis straks halve finale niet'

Delen via E-mail

De politie Rotterdam waarschuwt de voetbalfans van Marokko voor de gevolgen van eventuele nieuwe ongeregeldheden na een WK-wedstrijd. Zeven verdachten die dinsdagavond zijn opgepakt worden zaterdag verhoord tijdens de eerste WK-kwartfinale ooit van Marokko. Daarmee wil het korps een signaal afgeven. "Mis straks de halve finale niet", zegt een politiewoordvoerder.

Volgens de politie is het tijdstip van de verhoren niet bedoeld om de verdachten te straffen. Het tijdstip is gekozen uit praktische overwegingen, met het oog op de ploegendiensten die agenten draaien. "Maar we vinden het niet erg dat het samenvalt", voegt de politiewoordvoerder daaraan toe.