Drie maanden na stroomstoring weer treinverkeer tussen Lelystad en Dronten

De NS laat vanaf zondag weer treinen rijden tussen Lelystad en Dronten. Sinds begin september was er geen treinverkeer mogelijk op het traject door schade die ontstond na een stroomstoring.

De stroomstoring ontstond op 2 september door kortsluiting en een daaropvolgende brand in het hoogspanningsstation in Lelystad, zegt netbeheerder TenneT.

De NS zette tijdens de stremming bussen in tussen Lelystad en Dronten. Reizigers die vanuit het noorden naar de Randstad wilden komen, konden omreizen door de trein van Zwolle richting Amersfoort te nemen. Daardoor liep de reistijd op en was het drukker in de trein, zegt de NS, die het "vervelend" vindt voor de gedupeerde reizigers.

"Hoewel ProRail hard aan het werk was om de schade te herstellen, was het een pittige tijd voor onze reizigers en collega's", laat de NS weten. "We zijn blij dat de werkzaamheden zaterdag zijn afgerond en dat we weer treinen kunnen laten rijden op het traject dat noord en west verbindt."