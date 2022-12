Meerdere verdachten van rellen in Staphorst hebben zich gemeld bij politie

Enkele verdachten hebben zich bij de politie gemeld vanwege hun aandeel in de rellen rond de sinterklaasintocht in Staphorst. Vorige week besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de relschoppers en bracht het programma drie verdachten herkenbaar in beeld. De uitzending leverde volgens een politiewoordvoerder tientallen tips op.

In de Opsporing Verzocht-aflevering van afgelopen dinsdagavond werd gezegd dat de politie inmiddels "voldoende bruikbare tips" over de drie verdachten heeft ontvangen.

"Een aantal van die verdachten heeft zich ook zelf gemeld", vertelde de presentator van het opsporingsprogramma. De politiewoordvoerder wil niets kwijt over het aantal verdachten dat zich in verband met het lopende onderzoek heeft gemeld.

Een van de verdachten van de rellen werd na een uitzending op RTV Oost al herkend. Diegene is niet herkenbaar in beeld gebracht door Opsporing Verzocht.

De politie wil ook niets zeggen over het aantal verwachte aanhoudingen. "Anders verstoren we het onderzoek", legt de woordvoerder uit.

Demonstranten van Kick Out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty International werden op zaterdag 19 november op de A28 bij de afslag naar Staphorst belaagd. Zo gooiden relschoppers met eieren en trokken ze spullen uit wagens. Ook werden auto's heen en weer geschud en vernield. Ze hadden als reactie op een gepland protest tegen Zwarte Piet blokkades opgeworpen.

Eerder

Aanbevolen artikelen