Relschoppers Rotterdam missen door verhoor eerste WK-kwartfinale Marokko ooit

Zeven relschoppers die dinsdagavond na de WK-zege van Marokko in Rotterdam zijn opgepakt, worden verhoord tijdens de volgende wedstrijd van dat land op het WK voetbal. Zij moeten zich zaterdag om 16.00 uur melden. Dat is precies het moment waarop Marokko begint aan zijn eerste WK-kwartfinale ooit.

Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen of het tijdstip om die reden is uitgekozen en wat er gebeurt als de verdachten niet komen opdagen.

Na de wedstrijd van Marokko tegen Spanje ontstonden ongeregeldheden in Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Tientallen mensen werden gearresteerd. Alleen al in Rotterdam ging het om 35 arrestaties. Eén van die arrestanten zit nog vast. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging en het afsteken van vuurwerk.

Het was onder meer druk op het Hofplein, het Kruisplein en de West-Kruiskade in het centrum van Rotterdam. Op het Kruisplein, dat afgesloten was voor auto's, moest de mobiele eenheid (ME) optreden. Daar werd een groep overlastgevers weggestuurd richting de West-Kruiskade en kwam het meerdere malen tot opstootjes tussen groepjes en de mobiele eenheid. Agenten moesten meermaals een wapenstok gebruiken om ze uiteen te drijven.