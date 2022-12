Aantal verpleeghuizen krijgt eigen 'treincoupé' voor dementerende inwoners

Delen via E-mail

Meer dan twintig verpleeghuizen richten binnenkort een ruimte in als 'treincoupé' voor bewoners met dementie. Die kunnen zo de ervaring van een treinreis herbeleven zonder de deur uit te gaan.

Verpleeghuizen kunnen zich aanmelden als ze een treincoupé willen. Uit deze aanmeldingen worden 22 bestemmingen gekozen. Op 20 december zijn de treinonderdelen op te halen bij de NS-werkplaats in Amersfoort.

Volgens de NS is het voor de bewoners een kans "om herinneringen op te halen" en in gesprek te gaan hierover. "Bijna iedereen houdt van reizen. Maar wat als je door dementie niet meer kúnt reizen?", schrijven de organisaties over het initiatief.