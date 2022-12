Weerbericht: Buien houden aan met kans op hagel en natte sneeuw

Woensdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Met name in de kustprovincies is er kans op neerslag. Die trekt in de loop van de dag verder het binnenland in.

Door de koudere bovenlucht kunnen die buien ook gepaard gaan met hagel en natte sneeuw. Tussen de buien door laat de zon zich soms zien en komt het kwik uit rond 6 graden.

In de nacht van woensdag op donderdag blijft het vooral in de noordwestelijke helft van het land een komen en gaan van (winterse) buien. Landinwaarts zijn er meer opklaringen en daalt de temperatuur tot rond de 0 graden.

Donderdag trekken diverse winterse buien zuidwaarts over ons land. Later breekt in het noorden de zon soms door. Het wordt 3 tot 5 graden.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.

Aanbevolen artikelen