Politie looft 10.000 euro uit voor gouden tip die leidt naar ontsnapte tbs'er

De politie looft een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip die leidt naar de ontsnapte tbs'er Sherwin W. Dat meldde het tv-programma Opsporing Verzocht dinsdagavond. Ook staat de 27-jarige W. sinds dinsdag op de opsporingslijst van Europol.

Sherwin W. ontsnapte afgelopen juni samen met de 24-jarige Luciano D. uit de Pompekliniek in Nijmegen. Na een klopjacht van negen dagen werd D. in Den Haag aangehouden, maar W. is nog altijd voortvluchtig. Hij kreeg in 2019 ruim vijf jaar cel en tbs voor afpersing en een gewapende overval waarbij een van de slachtoffers om het leven kwam.

Het is onduidelijk of W. nog in Nederland is. Dinsdag zette Europol de ontsnapte tbs'er op de lijst met de meest gezochte criminelen van Europa. Hij wordt aangemerkt als "gevaarlijk" en is volgens de internationale opsporingslijst "gewapend en gewelddadig". Ook wijst Europol erop dat hij twee gouden tanden heeft en een tatoeage op zijn borst.

"Er lijken aanwijzingen te zijn dat hij in België is geweest, of nu nog is", meldde Opsporing Verzocht dinsdagavond. Het Openbaar Ministerie verzekert tipgevers dat hun namen niet in het dossier terechtkomen als ze de precieze locatie van W. doorgeven.

Vorige week ontsnapte nog een 31-jarige tbs'er die in de Pompekliniek zat. Hij werd dezelfde dag aangehouden en wordt verdacht van het neersteken van een 27-jarige vrouw in Soest. De vrouw raakte daarbij zwaargewond. De tbs'er ontsnapte tijdens een verlof buiten de kliniek aan zijn begeleider.

