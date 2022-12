Buurtvaders en extra politie, maar toch ging het mis na wedstrijd Marokko

Er waren extra agenten ingezet en buurtvaders moesten ervoor zorgen dat het bij feestvieren bleef. Toch braken er dinsdagavond rellen uit in Den Haag en andere grote steden. "We spreken de jongens aan, maar ze zijn eigenwijs."

Abdulkader Karkouh kijkt bezorgd door het raam. Natuurlijk is hij blij met de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal, maar de medewerker van café Kleurrijke Vrienden in de Haagse Schilderswijk is ook ongerust over de ongeregeldheden die na de wedstrijd ontstaan.

"Dit is niet goed", zegt hij terwijl de menigte in de Vaillantlaan steeds groter wordt. "Sommigen willen feestvieren, maar er zijn er ook die het willen verpesten door met vuurwerk en stenen te gooien. We spreken de jongens aan, maar ze zijn eigenwijs."

De politie is zichtbaar voorbereid op rellen. Busjes rijden af en aan en op de hoek van een druk kruispunt staan meerdere agenten op de fiets. Ze maken een praatje met wat Marokkaanse jongetjes en geven een boks aan een passerende man.

Toeterende auto's en fakkels

Na een wedstrijd van ruim twee uur barst het feest in eerste instantie los op de Vaillantlaan. In café Kleurrijke Vrienden doet dat wel een beetje koddig aan. De verschillende tv-schermen in de zaak lopen niet gelijk, waardoor een deel van de fans al juicht terwijl een ander deel nog vol spanning naar de laatste strafschop van Achraf Hakimi kijkt.

Als Marokko's eerste kwartfinaleplek op een WK een feit is, volgen de omhelzingen en stormen de meesten naar buiten. Daar rijden dan al toeterende auto's door de straten en zijn fakkels afgestoken. Al gauw kan door de feestende menigte geen auto meer passeren in de Vaillantlaan.

0:29 Afspelen knop Fans van Marokko massaal straten op na overwinning op Spanje

Sfeer slaat om: rolluiken dicht

Het tafereel wordt door de oudere fans glimlachend gadegeslagen, maar al snel slaat de sfeer om. Er klinkt steeds meer zwaar vuurwerk en café Kleurrijke Vrienden vraagt bezoekers naar binnen te komen of buiten te blijven. Het café wordt hermetisch afgesloten. De deuren gaan dicht en worden met stoelen gebarricadeerd, en de rolluiken gaan naar beneden.

De Mobiele Eenheid hoeft niet hardhandig in te grijpen, maar drijft de relschoppers wel de Vaillantlaan uit. In het café in dezelfde straat zit een groepje oudere mannen achter de gesloten deuren dan al rustig te kaarten. Het is een bijzonder contrast.

Nadat het feest was omgeslagen in ongeregeldheden moest de politie ingrijpen in de Haagse Schilderswijk. Foto: ANP

'De relschoppers komen vaak niet uit de wijk'

Als de rust in de straat is teruggekeerd, komt Nordin Boustani het café binnen. Hij draagt een geel hesje en is een van de tientallen buurtvaders die na de wedstrijd de straat op zijn gegaan om jongeren aan te spreken op hun gedrag. Het is een van de maatregelen die zijn genomen na de eerste keer dat er rellen uitbraken na een WK-wedstrijd van Marokko.

"Als de politie wil ingrijpen, zeggen wij tegen de jongeren dat het hun laatste kans is. Daarna doen we een stap terug en is het aan de politie", legt Boustani uit.

Hij woont al dertig jaar in de Schilderswijk en kent vrijwel iedereen. "De jongens die onrust veroorzaken zijn dertien, veertien, vijftien jaar en komen vaak niet uit de wijk. Ze komen uit andere wijken in Den Haag, of uit Leiden, Delft of Zoetermeer. Dat maakt het lastig ze op hun gedrag aan te spreken."

Uiteindelijk houdt de politie tien mensen aan in Den Haag. Ook in andere steden zijn tientallen mensen aangehouden. Marokko speelt zaterdag de kwartfinale tegen Portugal.

Eerder

Aanbevolen artikelen