ME aanwezig in Den Haag na WK-duel Marokko, feest en vuurwerk in andere steden

De Mobiele Eenheid van de politie is aanwezig in de Schildersbuurt in Den Haag en vraagt feestvierende voetbalsupporters naar huis te gaan. In andere steden wordt feestgevierd en vuurwerk afgestoken nadat Marokko dinsdagavond de kwartfinales bereikte.

Volgens een woordvoerder van de politie wordt er met zwaar vuurwerk gegooid. De ME loopt nu achter de voetbalsupporters aan en vordert ze de Vaillantlaan te verlaten. "We houden de boel een beetje in beweging".

Ook in andere steden zijn voetbalsupporters de straat opgegaan. Het Mercatorplein in Amsterdam staat overvol, meldt een NU.nl-redacteur ter plaatse. Volgens hem wordt er veel vuurwerk afgestoken, maar is de sfeer vooralsnog goed.

In Rotterdam zijn rond het Kruisplein veel toeterende scooters en motoren. Ook wordt er daar, net als in Rotterdam-Zuid en andere Rotterdamse wijken, vuurwerk afgestoken. "Het is vooral heel druk", zegt een woordvoerder van de Rotterdamse politie. Volgens haar is de sfeer nog wel goed.

Het Kruisplein is afgesloten voor auto's en trams worden omgeleid. Honderden fans zingen en zwaaien met vlaggen. Ook op de Coolsingel zijn veel toeterende auto's.

Maatregelen na eerdere onrust

De steden hadden al maatregelen genomen omdat ze onrust verwachtten. Het liep daar eerder ook al uit de hand nadat het Marokkaanse voetbalteam een WK-wedstrijd speelde. Er werd onder meer met zwaar vuurwerk gegooid, brandjes gesticht en vernielingen aangericht. De ME van de politie moest daarbij de rust herstellen.

Marokko won dinsdagavond de wedstrijd tegen Spanje via strafschoppen. Het land heeft daarmee de kwartfinales bereikt.

