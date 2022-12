Feestende voetbalsupporters zorgden voor onrust in meerdere steden, ook ME ingezet

Het was dinsdagavond onrustig in meerdere steden nadat het Marokkaanse voetbalelftal de kwartfinales van het WK voetbal had bereikt. De politie moest opnieuw ingrijpen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, waar het na eerdere WK-wedstrijden van Marokko ook al onrustig was.

In Amsterdam waren de voetbalfans samengekomen op het Mercatorplein. In eerste instantie vierden ze feest, maar dit liep uit op ongeregeldheden waarbij onder meer hulpverleners en bussen met vuurwerk werden bekogeld.

De gemeente vaardigde daarom een noodbevel uit, waardoor iedereen het plein moest verlaten. Rond 20.30 uur was het weer rustig.

In de Haagse Schilderswijk sloegen de feestelijkheden ook om in onlusten. Daarbij werd onder meer zwaar vuurwerk afgestoken. Nadat de ME had opgeroepen het gebied te verlaten, keerde de rust weer grotendeels terug. Er zijn tot nu toe drie mensen opgepakt.

In Rotterdam is het dinsdagavond nog steeds "zeer druk" in het centrum, laat de politie weten. Het verkeer staat op meerdere plekken vast. Ook wordt er veel vuurwerk afgestoken. De ME heeft een "groepje overlastgevers" weggestuurd. Ook schoot ze een onwel geworden man te hulp op de West-Kruiskade. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Steden hadden al maatregelen genomen

Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hadden al maatregelen genomen omdat ze de onrust al aan zagen komen. In die steden liep het namelijk al eerder uit de hand een WK-duel van Marokko. Daarom schaalden de steden onder meer de politie op, spraken ze eerdere onruststokers aan en werden bepaalde gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

De voetbalsupporters gingen dinsdagavond ook de straat op in Amersfoort, Breda en Utrecht. Daar liepen de feestelijkheden niet uit op ongeregeldheden.

Marokko won dinsdag in de achtste finales van Spanje via penalty's. Het land bereikte zo voor het eerst de kwartfinales van het WK.

