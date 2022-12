Feestende voetbalfans veroorzaakten onrust in meerdere steden, meerdere aanhoudingen

Het was dinsdagavond in meerdere Nederlandse steden onrustig nadat het Marokkaanse voetbalelftal de kwartfinales van het WK voetbal had bereikt. De politie moest opnieuw ingrijpen in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam, waar het na eerdere WK-wedstrijden van Marokko ook al onrustig was.

In Amsterdam waren de voetbalfans samengekomen op het Mercatorplein. In eerste instantie vierden ze feest, maar dit liep uit op ongeregeldheden waarbij onder meer hulpverleners en bussen met vuurwerk werden bekogeld.

De gemeente vaardigde daarom een noodbevel uit, waardoor iedereen het plein moest verlaten. Rond 20.30 uur was het weer rustig. Er zijn in totaal zes mensen aangehouden. Een van hen werd opgepakt vanwege het gooien van vuurwerk naar hulpverleners.

In de Haagse Schilderswijk sloegen de feestelijkheden ook om in onlusten. Daarbij werd onder meer zwaar vuurwerk afgestoken. Nadat de ME had opgeroepen het gebied te verlaten, keerde de rust weer grotendeels terug. Er zijn tot nu toe tien mensen opgepakt.

De politie moest ook ingrijpen op de Kanaalstraat in Utrecht, waar de agenten werden bekogeld met vuurwerk en fietsen. "Wat begon met feestelijkheden, is helaas geëindigd in een oploop waarbij onder meer geweld werd gebruikt tegen agenten. Dit is onacceptabel", zegt een woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma. Er is tot nu toe één aanhouding verricht.

In Rotterdam zijn vanwege de onlusten zeven mensen opgepakt, omdat ze bij station Rotterdam Centraal zwaar vuurwerk naar omstanders gooiden. Op de Coolsingel werd een vuurwerkbom afgestoken, waardoor een agent gehoorschade opliep.

Steden hadden al maatregelen genomen

Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hadden al maatregelen genomen omdat ze de onrust al zagen aankomen. In die steden liep het namelijk al eerder uit de hand na een WK-duel van Marokko. Daarom schaalden de steden de politie-inzet op, spraken ze eerdere onruststokers aan en werden bepaalde gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

De voetbalsupporters gingen ook de straat op in Amersfoort, Breda en Utrecht. Daar liepen de feestelijkheden niet uit op ongeregeldheden.

In België gebeurde dat wel: daar botsten de voetbalsupporters en de politie in Brussel. De relschoppers bekogelden agenten met stenen en gooiden vuurwerk naar een politieauto. In Antwerpen bleef het, ondanks oproepen tot plunderingen, nog rustig.

Marokko won in de achtste finales van Spanje via penalty's. Het land bereikte zo voor het eerst de kwartfinales van het WK.

