Koning laat onderzoek doen naar rol Koninklijk Huis in koloniale geschiedenis

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Koning Willem-Alexander laat onderzoek doen naar de rol van het koningshuis in de koloniale geschiedenis. Het onderzoek zal drie jaar duren, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdagmiddag.

Het onderzoek zal gaan over de periode van de late zestiende eeuw tot het postkoloniale heden.

Koning Willem-Alexander is opdrachtgever van het onderzoek. Hij laat weten het belangrijk te vinden dat de kennis over de rol van het Koninklijk Huis in de koloniale geschiedenis bekend wordt.