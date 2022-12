Grote steden zetten zich met maatregelen weer schrap voor WK-wedstrijd Marokko

In de grote steden in Nederland worden weer extra veiligheidsmaatregelen getroffen rond de voetbalwedstrijd Marokko - Spanje op het WK. Bij eerdere vieringen van overwinningen van Marokko liep het uit op rellen in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Marokko en Spanje strijden dinsdagmiddag om 16.00 uur om een plek in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar.

De politie is vooral "zichtbaarder aanwezig" in Den Haag. Ook helpen buurtvaders en jongerenwerkers mee om rellen te voorkomen. Zij zijn aanwezig om mogelijke relschoppers opnieuw actief aan te spreken.

In Amsterdam zijn drie plekken aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het gaat weer om het Mercatorplein in Amsterdam-West en Plein '40-'45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan-West in Nieuw-West. De politie mag in zo'n gebied iedereen preventief fouilleren.

In Amsterdam staat ook weer een waterkanon gereed voor gebruik. Eveneens werkt de politie in de hoofdstad samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders.

In Rotterdam zal de politie "zichtbaar en onzichtbaar met meerdere middelen" aanwezig zijn in het centrum van de stad tijdens en na de wedstrijd.

Eerder

Aanbevolen artikelen