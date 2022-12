Weerbericht: Grijze dag met vooral in de kustgebieden kans op regenbuien

De dag begint flink bewolkt en grijs. In de loop van de ochtend zijn er in het binnenland enkele korte opklaringen, al kunnen er in de kustgebieden wel flink wat regenbuien vallen.

In het binnenland blijft het grotendeels droog, alleen lokaal is er kans op een enkele regenbui. Verder waait er vanuit het noordwesten een vrij zwakke wind. Het wordt maximaal 5 tot 8 graden.

