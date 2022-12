Daders seksuele uitbuiting vaak snel weer in de fout, ook zorgen om jonge leeftijd

Delen via E-mail

Ruim een derde van de daders van seksuele uitbuiting pleegt binnen twee jaar opnieuw een strafbaar feit. Vaak gaat het om ernstig misdrijven. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

De conclusies staan in de Dadermonitor mensenhandel 2017-2021. Daarin is onderzocht wat de daders van seksuele uitbuiting na hun straf doen. Uit het onderzoek blijkt dat 36 procent van de daders binnen twee jaar opnieuw in de fout gaat. Binnen vijf gaat het om 58 procent, en binnen zeven jaar 65 procent.