Drie gewonden na steekpartij in Rotterdam, politie schiet verdachte neer

De politie heeft maandag een negentienjarige verdachte neergeschoten in de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De man had even daarvoor drie mensen neergestoken, onder wie een agent.

De steekpartij begon in een woning aan de Molenlaan, waarop het slachtoffer, een 53-jarige vrouw,naar buiten vluchtte. Daar werd ze geholpen door een 44-jarige omwonende. De verdachte verwondde vervolgens ook deze man.

Toen de agenten ter plaatse waren, kwam de verdachte met het mes op hen af. Hij bedreigde en verwondde een van de agenten, waarna hij werd neergeschoten.

De verdachte zwaargewond in het ziekenhuis. De overige drie slachtoffers zijn ook naar het ziekenhuis overgebracht. Zij zijn gewond maar aanspreekbaar, zegt een politiewoordvoerder.

De politie heeft de Molenlaan afgezet om onderzoek te doen. De Rijksrecherche en de forensische opsporingsdienst van de politie zullen het onderzoek verrichten.

Aanbevolen artikelen