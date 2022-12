Deel van IND-aanmeldcentrum in Ter Apel ontruimd vanwege onbekende stof

Een pand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel is maandagmiddag deels ontruimd, omdat er een onbekende stof was aangetroffen. Er wordt nog onderzocht om wat voor stof het gaat. De ontruiming is uit voorzorg, zegt een woordvoerder van de IND.

Om wat voor stof het gaat, kan de IND niet zeggen. "Het zal in de postkamer zijn aangekomen", zegt een woordvoerder. Meer kan hij nog niet vertellen.

Volgens de politie komt er een expert ter plaatse. De specialist onderzoekt om wat voor stof het precies gaat.

Het IND-kantoor bevindt zich bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Aanbevolen artikelen