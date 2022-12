Weer maatregelen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rond WK-duel Marokko

Amsterdam, Den Haag en Rotterdam nemen dinsdag veiligheidsmaatregelen rondom de achtste finale tussen Marokko en Spanje op het WK voetbal in Qatar. In die steden braken eerder onlusten uit nadat Marokko een WK-wedstrijd had gespeeld.

De gemeente Amsterdam laat weten dat er spontaan mag worden gefeest, maar dat er wel grenzen zijn. "Ordeverstoringen, het afsteken van zwaar vuurwerk en het plegen van geweld worden niet toegestaan."

Omdat het de vorige twee keer dat Marokko speelde wel misging in de stad, heeft de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) besloten maatregelen te treffen. Zo is een veiligheidsrisicogebied ingesteld rond het Mercatorplein, waar eerder rellen uitbraken. Het veiligheidsrisicogebied geldt ook voor Plein 40-45 en een deel van de Burgemeester De Vlugtlaan.

Daarnaast is de politie "zowel zichtbaar als onzichtbaar" aanwezig. Ze krijgen hulp van Duitse agenten, die met een waterwerper naar de stad komen.

0:52 Afspelen knop Onrust in Nederlandse steden na zege Marokko in WK-duel

Politie Den Haag 'nog zichtbaarder aanwezig'

In Den Haag gaat de politie "nog zichtbaarder aanwezig" zijn op plekken waar het onrustig kan worden. Een woordvoerder van de gemeente kan nog niet zeggen hoe dit er precies uit gaat komen te zien.

Naast de politie zullen ook buurtvaders en jongerenwerkers opnieuw actief aanwezigen aanspreken. Ook zijn tien brieven uitgereikt aan mensen die aanwezig waren bij vorige ongeregeldheden. "Ze gaan naar mensen die we kennen maar niet hebben kunnen betrappen op een strafbaar feit", zegt de woordvoerder. In de brieven wordt gewaarschuwd voor het opleggen van een gebiedsverbod.

Ook in Rotterdam brak onrust uit bij eerdere wedstrijden van Marokko. Een woordvoerder laat aan NU.nl weten dat de politie is opgeschaald. Ze bereiden zich met zichtbare en onzichtbare maatregelen voor op de wedstrijd.

Marokko en Spanje strijden dinsdag om 16.00 uur om een plek in de kwartfinales op het WK in Qatar.

Eerder

Aanbevolen artikelen