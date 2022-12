Nareismaatregel op losse schroeven: gezin statushouder mag van rechter hierheen komen

Het kabinet moet het snelle nareizen van familieleden van asielzoekers waarschijnlijk weer toestaan. Een voorzieningenrechter in Haarlem schrijft maandag in een voorlopig oordeel dat er geen wettelijke basis is voor de huidige beperkingen op gezinshereniging.

Dat oordeel is een flinke tegenvaller voor het kabinet. Dat had de maatregel ingesteld om de opvangcrisis tegen te gaan.

De maatregel hield in dat nareizigers pas een visum (en dus toestemming om naar Nederland te komen) kregen op het moment dat er daadwerkelijk een woning voor ze gereed was. Als na vijftien maanden nog geen woning gevonden was, mochten familieleden alsnog komen. De maatregel zou tot en met 2023 van kracht zijn.

In de zaak is een Syrische familie in het gelijk gesteld. De vrouw van het gezin kreeg een asielvergunning in Nederland, maar haar man en zes kinderen moesten dus nog wachten, tenzij zij zelf eerder een geschikte woonruimte vond.

Ministerie gaat bezwaar familie nog behandelen

Daar maakte de familie bezwaar tegen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid neemt hun argumenten nog in behandeling, maar de familie vroeg de voorzieningenrechter alvast om zich over de zaak te buigen. De rechtbank oordeelt dat "het bezwaar een goede kans van slagen heeft".

Zo is er volgens de rechter een bewijs van "spoedeisend belang" voor de gezinshereniging. De familie verblijft momenteel in Soedan en hun tijdelijke visum verloopt over een week. Daarnaast benoemt de rechter dat de kinderen door de maatregel langer gescheiden blijven van hun moeder.

"Het belang van de familie, en vooral dat van de minderjarige kinderen, om nu spoedig met hun moeder te worden herenigd, weegt zwaarder dan het belang van het kabinet om de opvangcrisis het hoofd te bieden", zei de rechter. De familieleden moeten binnen 24 uur alsnog toestemming krijgen om naar Nederland te komen.

Experts waren al kritisch op maatregel

Deskundigen zagen de uitspraak van de rechter al aankomen. "Dit hele asielplan is voor de bühne. Een asielstop kán helemaal niet. Elke rechter zal dit naar de prullenbak verwijzen", zeiden zij eerder in gesprek met NU.nl.

Volgens VluchtelingenWerk was vanaf het begin af aan al duidelijk dat de maatregel niet mocht, zegt de organisatie in een reactie. "Dit fel bekritiseerde beleid is nu definitief onhoudbaar geworden".

VluchtelingenWerk zegt het kwalijk te vinden dat het kabinet het op de rechter aan liet komen. Bij twijfels of een maatregel juridisch klopt, had het kabinet naar de Raad van State moeten stappen. "Zo kan men voorkomen dat mensen gedupeerd worden door beleid dat achteraf toch niet wettig blijkt te zijn."

