Politie heeft zoektocht naar vermiste jongen (12) bij Terschelling opgegeven

"We gaan door tot we ze vinden", zei de politie eind oktober nog vastberaden. Maar de politie heeft de zoektocht naar de twaalfjarige jongen die na het bootongeluk bij Terschelling vermist raakte, definitief gestaakt. Dat zegt een woordvoerder van de landelijke eenheid maandag tegen NU.nl.

Ongeveer twee weken geleden is de zoektocht gestaakt. Dat betekent dat de politie en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) sindsdien niet meer zoeken naar het lichaam van de jongen.

Op vrijdag 21 oktober botsten een watertaxi en een veerboot met hoge snelheid op elkaar. De aanvaring vond plaats in een vaargeul van de Waddenzee vlak bij Terschelling. Daarbij kwamen meerdere mensen uit Friesland om het leven. Twee van hen werden direct na de aanvaring gevonden. Het lichaam van een 49-jarige man werd op 6 november gevonden.

De twaalfjarige jongen raakte vermist en zijn lichaam is nog altijd spoorloos. "We hebben heel lang gezocht, maar wind en water maken alles onvoorspelbaar", zegt de politiewoordvoerder.

De locatie van het lichaam is volgens de KNRM nu niet meer te berekenen. "Het lichaam had eigenlijk al naar boven moeten drijven", zegt een woordvoerder. Meestal gebeurt dat zeven tot negen dagen na vermissing. Het ongeluk is inmiddels 45 dagen geleden.

Strandgangers verzocht ogen open te houden

Toch is er nog altijd hoop het lichaam van de jongen te vinden. Zo vaart Veltman Marine Service extra rondjes op weg naar het booreiland. En zoekorganisatie SAR Nederland heeft aan lokale vissers gevraagd om extra op te letten. Daarnaast wordt iedereen die naar het strand gaat of de zee op gaat verzocht zijn ogen open te houden.

Maar ook SAR is niet meer actief op zoek. "We willen wel gaan zoeken, maar we weten het gewoon niet meer", zegt hoofdcoördinator Houwina Postma van SAR Nederland. "Laten we voor de familie hopen dat de jongen alsnog wordt gevonden."

Boten voeren veel te hard

De schepen die bij het incident betrokken waren, voeren veel te hard. De maximumsnelheid in het Schuitengat, de vaargeul waar de aanvaring gebeurde, is 20 kilometer per uur. Vlak voor het ongeluk voer snelboot Tiger ongeveer 54 kilometer per uur. Watertaxi Stormloper voer zo'n 29 kilometer per uur. Dat blijkt uit data van botensite Marinetraffic.com die NU.nl inzag.

Tijdens een zoektocht in november met een sonarboot in het Schuitengat werden onderdelen van één of meerdere schepen gevonden, meldde Omrop Fryslân eerder. Het is nog niet bekend of de onderdelen van de watertaxi en de veerboot zijn.

Eerder

Aanbevolen artikelen