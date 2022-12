Negenjarige Gino kwam door verwurging om het leven

De negenjarige Gino is overleden aan de gevolgen van verwurging, zo is maandag duidelijk geworden. Donny M. is verantwoordelijk voor zijn dood. M. heeft bekend dat hij de jongen in juni seksueel heeft misbruikt en daarna heeft omgebracht.

M. heeft tot nu toe wisselend verklaard over hoe hij Gino heeft gedood. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wijst het sectierapport uit dat met kracht druk is gezet op de hals van de jongen en dat er dus sprake is van verwurging.

Het toedienen van xtc en Kamagra (een soort viagra) was vermoedelijk van invloed op het overlijden van de jongen.

In de rechtbank van Limburg vond maandag een tweede inleidende zitting plaats. Wanneer de inhoudelijk behandeling zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

M. is in de tussentijd onderzocht door het Pieter Baan Centrum (PBC). Hij zegt aan het onderzoek te hebben meegewerkt. De resultaten hiervan worden in januari verwacht.

Rechtbank staat stil bij overlijden Gino's moeder

Gino verdween op 1 juni uit een speeltuin in Kerkrade. Op 4 juni werd zijn lichaam, na aanwijzingen van M., gevonden bij een uitgebrand huis in Geleen. M. was de nacht ervoor aangehouden. Justitie verdenkt hem van het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van Gino.

Daarnaast wordt M. verdacht van bezit en het verspreiden van kinderporno en ontucht met een wilsonbekwame in 2019.

De rechtbank stond maandag ook kort stil bij het overlijden van Gino's moeder in november. Ze stierf een natuurlijke dood.

De nabestaanden schreven in een brief graag gebruik te willen maken van het spreekrecht, maar de rechtbank liet weten dat ze nog even geduld moeten hebben. Tijdens de inhoudelijke behandeling krijgen ze hiervoor de ruimte.

