Weerbericht: Sint moet uitkijken dat hij in Zuid-Limburg niet van dak glijdt

Het is maandag bewolkt en in het zuidoosten regenachtig. In Limburg kan (natte) sneeuw vallen en in het zuiden van de provincie blijft de sneeuw ook liggen. Pakjesavond wordt daar een gladde operatie voor Sinterklaas.

Het zuiden van Limburg werd maandag al wakker met sneeuwval. Die sneeuw blijft waarschijnlijk de hele dag liggen. Omdat het later op de dag ook gaat regenen, moeten Sint en Piet voorzichtig over de daken gaan op Pakjesavond.

In de andere delen van het land valt geen sneeuw, maar af en toe wel lichte regen of motregen. In de middag gaat de lichte neerslag overal over in regen.

Aan zee wordt het maximaal 6 graden en landinwaarts wordt het 2 tot 4 graden. Er staat een matige noordoostelijke wind.

