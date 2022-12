Weerbericht: Bewolkt, regenachtig en (natte) sneeuw in Limburg

Het is maandag bewolkt en in het zuidoosten regenachtig. In Limburg kan er (natte) sneeuw vallen en in de Limburgse heuvels blijft de sneeuw zelfs even liggen.

In andere delen van het land kan af en toe ook lichte regen of motregen vallen. In de middag gaat de neerslag overal over in regen.

Aan zee wordt het maximaal 6 graden en landinwaarts wordt het 2 tot 4 graden. Er staat een matige noordoostelijke wind.

