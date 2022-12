Verdachte cardiologen waren stiekem ook huurbaas van Zwols ziekenhuis

Het Zwolse ziekenhuis Isala huurde jarenlang gebouwen van vijf cardiologen die er werkzaam waren. Het ziekenhuis wist niet dat zij via een verhullende constructie eigenaar waren van meerdere panden in de buurt. Dat blijkt uit onderzoek van NRC

Het Harthuis is een van de afdelingen die verhuisde naar een gebouw van de cardiologen. De afdeling had zelf aangekaart meer ruimte nodig te hebben, maar het toenmalige afdelingshoofd was een van de vijf verdachten. In 2016 ondertekende Isala een tienjarig huurcontract voor het nieuwe onderkomen van het Harthuis, meldt NRC.