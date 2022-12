Drie mensen gered uit brandende woning Vlissingen, omringende huizen ontruimd

Delen via E-mail

De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie mensen uit een woning in Vlissingen gered. Zij hadden rook ingeademd en zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Elf bewoners van omringende woningen werden geëvacueerd.

Rond 03.40 uur kreeg de brandweer een melding over een brand in een benedenwoning aan de Kasteelstraat in Vlissingen. Omdat er nog mensen binnen waren, werden er direct meerdere voertuigen ingezet.