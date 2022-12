Zwaar vuurwerk afgestoken in trein bij Schagen, passagiers met gehoorklachten

In een trein in de buurt van Schagen (Noord-Holland) is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar vuurwerk afgestoken. Zeker drie treinpassagiers raakten lichtgewond. De politie onderzoekt de rol van een achttienjarige man uit Schagen bij het incident.

Het incident vond rond 2.15 uur plaats. De achttienjarige man raakte gewond aan zijn hand. Twee andere passagiers hadden last van hun gehoor. Zij zijn alle drie door ambulancepersoneel nagekeken op het station van Schagen. Niemand hoefde naar het ziekenhuis, zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

In het onderzoek naar wie het vuurwerk heeft afgestoken, richt de politie zich momenteel op de man uit Schagen. Op dit moment is nog niemand gearresteerd. Om wat voor vuurwerk het gaat is niet duidelijk.

Volgens de woordvoerder is het mogelijk dat meer passagiers gehoorklachten hebben. Die mensen wordt geadviseerd om dit weekend naar de huisartsenpost te gaan. De politie wijst de treinpassagiers ook op de mogelijkheid om aangifte te doen.

