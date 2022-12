Tilburger verdacht van witwassen van 7 miljoen euro in anderhalf jaar tijd

Een 31-jarige man uit Tilburg wordt verdacht van het witwassen van meer dan 7 miljoen euro in anderhalf jaar tijd. De politie sluit niet uit dat het witgewassen bedrag in werkelijkheid nog groter is.

De man werd dinsdag aangehouden na een doorzoeking van een woning, een autobedrijf en meerdere garageboxen in Tilburg, meldt de politie zaterdag.

De politie nam ook negen auto's, meerdere dure horloges en allerlei digitale informatie in beslag. In een van de garageboxen troffen agenten een auto met daarin tientallen kilo's hasj met een straatwaarde van meer dan 600.000 euro aan.

Volgens de politie waste de verdachte mogelijk digitaal geld wit voor criminelen. Dit wordt ook wel ondergronds bankieren genoemd. Vaak is er bij dit soort praktijken sprake van een vermenging tussen boven- en onderwereld, zegt de politie.

Het onderzoek rond de Tilburger loopt nog. Ook onderzoekt de politie van wie de auto met daarin de hasj was. De drugs zelfs zijn inmiddels vernietigd.

