Goed nieuws: Voedselprijzen dalen | Resultaten alzheimermedicijn 'historisch'

Door het slechte nieuws dat meestal NU.nl domineert, sneeuwt het goede nieuws soms onder. Daarom zetten we op zaterdag wat positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Met deze week: De voedselprijzen dalen en zijn weer bijna op het niveau van 2021, de resultaten van een nieuw alzheimermedicijn zijn 'historisch' (al zijn er wel zorgen over bijwerkingen) en de Franse baguette heeft een plaats gekregen op de UNESCO-lijst.

Voedselprijzen dalen voor achtste maand op rij, bijna op niveau van 2021

Goed nieuws over de voedselprijzen. Die zijn namelijk in november voor de achtste maand op rij gedaald. Dat blijkt uit cijfers van VN-organisatie FAO. Eerder dit jaar stegen de prijzen naar recordhoogte door de oorlog in Oekraïne.

Kleinste aantal eikenprocessievlinders sinds 2013, volgend jaar minder overlast

De afgelopen jaren was er in de zomer flink wat overlast door de eikenprocessierups. Maar er is goed nieuws. Deskundigen hebben de afgelopen maanden veel minder eikenprocessievlinders geteld dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om een afname van 65 procent. Hierdoor verwachten experts minder overlast van de rupsen in 2023.

Resultaten nieuw alzheimermedicijn 'historisch', maar wel zorgen over bijwerkingen

Hoopvol nieuws uit de medische hoek. Artsen hebben de resultaten van een proef met het nieuwe alzheimermedicijn Lecanemab "historisch en hoopvol" genoemd. En nee, het is zeker geen wondermiddel volgens de onderzoekers, maar het is gelukt om met een medicijn de achteruitgang van de hersenen af te remmen. En dat mag gezien worden als een grote doorbraak. Wel zijn er in dit stadium zorgen over mogelijke bijwerkingen.

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach:

UNESCO heeft de Franse baguette op de lijst met cultureel werelderfgoed gezet. De baguette is een dagelijks ritueel, onderdeel van de Franse keuken en staat voor delen en gezelligheid.





De baguette is een dagelijks ritueel, onderdeel van de Franse keuken en staat voor delen en gezelligheid. Luchtvaartmaatschappij easyJet en vliegtuigmotorbouwer Rolls-Royce hebben naar eigen zeggen voor het eerst succesvol een vliegtuigmotor op waterstof getest. Het ging om een test op de grond met een conceptmotor die op groene waterstof draait. De waterstof is geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, zoals wind- en getijdenenergie.

ProRail vindt eeuwenoude flessenpost in perronoverkapping station Leeuwarden. Spoorbeheerder ProRail heeft bij de renovatie van station Leeuwarden een fles met briefjes uit 1891 gevonden in een overkapping van het perron.





Spoorbeheerder ProRail heeft bij de renovatie van station Leeuwarden een fles met briefjes uit 1891 gevonden in een overkapping van het perron. Een orang-oetan is eerder deze maand door een liefdadigheidsinstelling vrijgelaten in het wild op Borneo. Het mannetje is samen met zo'n 900 andere soortgenoten onderdeel van een rehabilitatieprogramma.

0:43 Afspelen knop Opvangcentrum laat orang-oetan vrij in bos op Borneo

