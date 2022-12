Weerbericht: Grijze dag met een stevige noordoostenwind en lage temperaturen

Bewolking heeft zaterdag de overhand. De zon laat zich maar af en toe zien. Er staat een stevige noordoostenwind die het kouder laat aanvoelen dan de 2 tot 3 graden die de thermometer aangeeft.

In de ochtend is er lokaal kans op wat lichte neerslag. Later op de dag blijft het in het hele land droog, maar het blijft een grijze dag.