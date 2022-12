Zoetermeer sluit Nelson Mandelabrug wegens mogelijk instortingsgevaar

De gemeente Zoetermeer heeft een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over onder meer de A12 en het spoor gesloten. De Nelson Mandelabrug is volgens de gemeente niet veilig. Uit recent onderzoek is gebleken dat de constructie te zwaar is voor de ondersteuning, maar het is niet duidelijk of er acuut instortingsgevaar is.

De grote overdekte brug is afgesloten voor voetgangers en fietsers. Eerder werden er al scheuren ontdekt in de brug. Mogelijk komen die door fouten in de berekeningen tijdens het ontwerp.

De brug verbindt NS-station Zoetermeer met beide zijden van de stad. Vanwege de onveilige brug stoppen op het station de komende dagen geen treinen meer. Treinreizigers moeten namelijk van de brug gebruikmaken om van het station af te komen.

Wethouder Marijke van der Meer laat weten dat Rijkswaterstaat binnen een week gaat aangeven wat er met de brug moet gebeuren.

Het verkeer onder de brug is op dit moment nog niet stilgelegd. Dat heeft volgens Van der Meer te maken met de risico's die op andere plekken ontstaan als het verkeer moet worden omgeleid. Naast het reguliere spoor en de A12, gaat ook de RandstadRail onder de brug door.

De brug is belangrijk voor fietsers en voetgangers om op het station te komen. Maar ook om de de snelweg over te steken. De komende dagen worden pendelbussen ingezet om voetgangers van de ene kant van de brug naar de andere kant te brengen. Fietsers wordt geadviseerd om te rijden.

Treinreizigers moeten tijdelijk gebruikmaken van station Zoetermeer Oost. De NS laten weten dat er vrijdagavond bussen zijn ingezet tussen station Zoetermeer en Zoetermeer Oost.

De Nelson Mandelabrug is begin jaren negentig in gebruik genomen. Hij werd onder meer gebouwd vanwege de tuinbouwtentoonstelling Floriade die in 1992 in Zoetermeer werd gehouden. In 2026 staat er groot onderhoud van de brug gepland.

