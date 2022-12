Drie verdachten opgepakt die ontsnapte tbs'er vermoedelijk hebben geholpen

De politie heeft drie mensen uit Bergschenhoek opgepakt die de tbs'er uit de Pompekliniek in Nijmegen mogelijk hebben geholpen bij zijn vlucht. Het gaat om een 38-jarige vrouw, een negentienjarige man en een zestienjarige jongen, meldt de politie vrijdag.

Een 31-jarige tbs'er ontsnapte woensdag tijdens een begeleid verlof aan zijn begeleider in een winkel in Nijmegen. Hij ging er rond 11.00 uur vandoor en rende samen met een handlanger in de richting van een parkeerplaats, waar ze vermoedelijk in een auto zijn gestapt.

De begeleider van de tbs'er sloeg na de ontsnapping direct alarm en rende nog achter de man aan. Die kon ontkomen doordat er een auto klaarstond. De politie zegt niet te weten welke richting de vluchtauto op reed. Van een aantal mogelijk handlangers zijn signalementen verspreid in de hoop dat mensen meer informatie hebben.

Later die dag stak de man een 27-jarige vrouw neer in Soest. De man en de vrouw kenden elkaar, bevestigde de politie aan NU.nl. De politie spreekt van "partnergeweld", hoewel niet duidelijk is of de twee nog een relatie hadden ten tijde van het steekincident.

Enkele uren later hield een speciaal politieteam de ontsnapte tbs'er aan in Bergschenhoek bij Rotterdam. Hij zit nu in hechtenis, in afwachting van een rechtszaak over de steekpartij. De man kreeg eerder acht jaar cel en tbs voor doodslag van een Rotterdamse vrouw.

Uit een eerste interne evaluatie blijkt dat de begeleider correct heeft gehandeld. De begeleider was ervaren en was al veel vaker met tbs'ers buiten de kliniek geweest tijdens een verlof. Er volgt nog verder onderzoek naar de aanleiding en oorzaak van het incident. De ontsnapping heeft volgens het ministerie van Justitie "vooralsnog" geen gevolgen voor het systeem van begeleid verlof.

Aanbevolen artikelen