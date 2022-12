Steeds meer mensen met psychische aandoeningen en de ggz staat al onder druk

Steeds meer volwassen Nederlanders hebben een psychische aandoening. Zeker een kwart van de 18- tot 75-jarigen had in het afgelopen jaar een psychische stoornis, blijkt uit navraag van NU.nl. Dat zijn zo'n 3,3 miljoen mensen. Twaalf jaar geleden ging het volgens het Trimbos-instituut nog om minder dan 18 procent. Tegelijkertijd staat de geestelijke gezondheidszorg (ggz) onder hoge druk en worden de wachtlijsten langer.

De meest voorkomende aandoeningen waren angststoornissen, depressies en verslavingen. De stijging is vooral te zien onder jongvolwassenen en studenten. Ook komen meer aandoeningen voor onder alleenstaanden, werklozen, arbeidsongeschikte personen en mensen met een lager inkomen.

De coronapandemie lijkt geen invloed te hebben gehad op de toename. "Maar die zal het ook niet beter hebben gemaakt", zegt Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse GGZ. Zo blijkt uit studies dat de pandemie invloed had op de mentale gezondheid, maar niet op de klinische diagnose van psychische aandoeningen.

Bijna de helft van de Nederlanders heeft ooit een psychische stoornis gehad, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Die mensen voldeden daadwerkelijk aan de criteria voor een diagnose.

'Als de zorg niet op tijd komt, kan het erger worden'

De toename van het aantal mensen met een psychische stoornis is een groot probleem, want de ggz staat onder hoge druk. Er is een "gigantisch personeelstekort" en er zijn lange wachtlijsten, legt Peetoom uit. Meer dan de helft van de mensen die op een wachtlijst voor de ggz staan, wacht langer dan de afgesproken norm van veertien weken. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit.

"Als de zorg niet op tijd komt, kan het zijn dat het erger wordt", zegt Peetoom. Daarom is het belangrijk dat mensen die hulp nodig hebben direct op de juiste wachtlijsten terechtkomen en tijdens die wachttijd al passende hulp krijgen.

"Maar dat is lastig, want de financiële situatie binnen de ggz is niet goed", vertelt Peetoom. Ze zegt ook dat voor ggz-medewerkers vrijwel geen loonsverhoging mogelijk is en dat daardoor geen perspectief kan worden geboden.

Peetom pleit voor een betere bundeling van alle afspraken die zijn gemaakt met de regering. De Nederlandse GGZ is blij met het nieuwe Integraal Zorgakkoord, maar teleurgesteld omdat dit akkoord niet verbonden is aan andere afspraken over de ggz, zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord. Daarin zijn afspraken gemaakt over een rookvrije generatie, het verminderen van alcoholgebruik en het aantal mensen met overgewicht.

"Daarnaast moet het kabinet de ggz niet alleen vanuit economisch oogpunt bekijken. Het gaat om de mentale gezondheid van heel veel mensen", benadrukt Peetoom.

Prestatiedruk en bestaansonzekerheid spelen rol bij psychische problemen

"Toenemende maatschappelijke zorgen en prestatiedruk spelen ook een rol in de toename van het aantal mensen met psychische diagnoses", zegt epidemioloog Annemarie Luik.

Peetoom: "Er zijn heel veel prikkels die onze aandacht opeisen, neem alleen al sociale media. Tegelijkertijd leven we in een steeds individualistischere samenleving waarin er veel bestaansonzekerheid is." Dat komt door onder meer de kostencrisis, de oorlog in Oekraïne en het verslechterende klimaat.

Toch is Peetoom voorzichtig positief. Er is meer bewustzijn in de maatschappij. Het taboe op mentale problemen is volgens haar iets minder geworden. "Meer mensen melden zich als er iets speelt. Nu moeten we daar nog op de juiste manier mee omgaan."

Het kabinet moet de ggz verbeteren, maar als samenleving moeten we ook leren omgaan met al deze problemen, vindt Peetoom. "We moeten weerbaarder worden en mentale problemen al vroeg op school bespreekbaar maken."

