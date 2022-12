Nog geen gevolgen voor verlofsysteem na ontsnapping tbs'er Pompekliniek

De ontsnapping van een tbs'er uit de Pompekliniek in Nijmegen heeft geen gevolgen voor het systeem van begeleid verlof, omdat uit de eerste evaluatie blijkt dat de begeleider correct heeft gehandeld.

Een 31-jarige tbs'er ontsnapte woensdag tijdens een begeleid verlof aan zijn begeleider in een winkel in Nijmegen. Later die dag stak de man een 27-jarige vrouw neer in Soest.

Enkele uren later hield een speciaal politieteam de ontsnapte tbs'er aan in Bergschenhoek bij Rotterdam. Hij zit nu in hechtenis, in afwachting van een rechtszaak over de steekpartij. De man kreeg eerder acht jaar cel en tbs voor doodslag van een Rotterdamse vrouw.