Oekraïense ambassade in Den Haag ontvangt bloederig pakket met dierenogen

Bij Oekraïense ambassades en consulaten in heel Europa zijn pakketten met dierenogen afgeleverd. Ook de ambassade in Nederland heeft zo'n bloederig pakket gekregen, meldt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens een woordvoerder van het ministerie gaat het om pakketjes die in een vloeistof waren gedoopt. In de pakketten zaten dierenogen, schrijft hij op Facebook. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was nog niet op de hoogte van de situatie. Bij de Oekraïense ambassade zelf was het rustig.

Bij de Oekraïense ambassades in Hongarije, Polen, Kroatië, Italië werden ook zulke pakketten bezorgd. Ook de consulaten in Napels, Krakau en het Tsjechische Brno kregen de post.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zegt in het Facebook-bericht dat er "redenen zijn om aan te nemen dat er een intimidatie- en terreurcampagne" aan de gang is. Er wordt onderzoek gedaan naar de pakketjes.

Bombrieven in Spanje en evacuatie in Brno

Mogelijk houden de zendingen verband met de steun van de betreffende landen aan Oekraïne. De regering in Kyiv deed al een oproep aan al zijn ambassades om extra veiligheidsmaatregelen te treffen. Die oproep kwam nadat in Spanje de afgelopen dagen bombrieven waren verstuurd naar de ambassades van Oekraïne en de Verenigde Staten in Madrid.

Een medewerker van de Oekraïense ambassade raakte lichtgewond. De Spaanse premier Pedro Sánchez kreeg eerder een brief met een ontvlambare stof. Ook bij het Spaanse ministerie van Defensie, een luchtmachtbasis en een wapenfabrikant in Zaragoza werd een bombrief bezorgd.

Het Oekraïense consulaat in Brno werd eerder op vrijdag geëvacueerd vanwege de verdachte post. De Tsjechische politie riep medewerkers van alle consulaten en ambassades en wapenbedrijven in NAVO- en EU-landen op uiterst voorzichtig te zijn bij het afhandelen van post. De regering in Praag is een van de felste steunpilaren van Kyiv.

Aanbevolen artikelen