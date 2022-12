Weerbericht: Koude dag met afwisselend wolken en wat zon

Het is vrijdag over het algemeen bewolkt, maar zo nu en dan klaart het ook even op. Een noordoostenwind voert koude lucht aan. Hierdoor wordt het dan ook niet warmer dan 2 tot 4 graden.

Het blijft wel in het hele land droog. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. In het Waddengebied kan de wind vrij krachtig zijn.

De hele dag is er een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Vrijdagnacht daalt de temperatuur naar rond het vriespunt.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.

Aanbevolen artikelen