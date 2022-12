Opnieuw aanhoudingen in Den Haag en Amsterdam na WK-wedstrijd van Marokko

Opnieuw zijn in Den Haag en Amsterdam mensen aangehouden vanwege onrust na een WK-wedstrijd van Marokko. Zondag gebeurde dat ook al na het duel België-Marokko. In Rotterdam is het donderdagavond na de overwinning van Marokko op Canada nog relatief rustig, meldt de politie.

In de Haagse Schilderswijk heeft de politie zes aanhoudingen verricht. Zeker twee personen zijn opgepakt wegens openlijke geweldpleging, de anderen wegens het gooien van zwaar vuurwerk. Eén agent is gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe dat is gebeurd.

De politie riep mensen op om het gebied te verlaten, waarna de ME de Vaillantlaan ontruimde. Vervolgens keerde de rust terug. Er zijn nog wel groepjes mensen op straat.

De driehoek (politie, burgemeester en Openbaar Ministerie) in Amsterdam kondigde rond 19.30 uur een noodbevel af voor het Mercatorplein, "vanwege de onrust". Volgens een woordvoerder was het aan het begin van de avond nog gezellig. Gaandeweg sloeg de sfeer om en werd het grimmiger.

De politie verzocht mensen eerst het gebied te verlaten. Enkelen gaven daar geen gehoor aan, waarna de politie het plein ontruimde. Volgens de woordvoerder is het plein inmiddels "zo goed als leeg". Rond het plein zijn volgens de politie meerdere aanhoudingen verricht.

In Rotterdam, waar de ME zondag nog hard moest ingrijpen, zijn nog geen aanhoudingen verricht. Vanwege feestende supporters was er verkeersdrukte en hinder op het Kruisplein. Een kleine groep gooide stenen en vuurwerk naar politieauto's. De ME heeft de groep weggedreven.

Marokko won donderdag op het WK in Qatar met 1-2 van Canada en verzekerde zich zo van de achtste finales. Nadat Marokko zondag met 0-2 van België won, ontstonden in meerdere grote Nederlandse steden rellen. Die werden veroorzaakt door supporters die de overwinning van Marokko op straat vierden.

