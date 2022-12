Gemeenten mogen nieuwe snackbars uit buurt van scholen weren

Delen via E-mail

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om nieuwe snackbars te weren uit wijken waar al een groot aanbod aan ongezond voedsel is. Ze kunnen nieuwe fastfoodrestaurants ook uit de buurt van scholen houden.

Deze maatregelen staan in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft ingediend. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van RTL Nieuws .

De bewindsman zei in maart al dat hij de "wildgroei" aan fastfoodrestaurants wil tegengaan. Het gaat om een van de maatregelen tegen overgewicht die hij wil nemen. Op dit moment is een op de zeven kinderen veel te zwaar. In sommige arme wijken geldt dat zelfs voor een op de drie.