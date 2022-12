Aboutaleb verwacht geen herhaling van 'ongeregeldheden' na WK-duel Marokko

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb noemt de ongeregeldheden in zijn stad na de WK-wedstrijd België-Marokko geen rellen. Hij spreekt eerder van "een verstoring van de openbare orde". De onrust was volgens hem het gevolg van beelden uit Brussel, waardoor het ook in Rotterdam ontspoorde. Aboutaleb verwacht niet dat het donderdag na Canada-Marokko opnieuw uit de hand loopt.

Zondagavond was het in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam onrustig, nadat Marokko met 0-2 van België had gewonnen. In Rotterdam werden hierbij onder anderen agenten bekogeld met glas en vuurwerk. Daarop greep de ME in. Er was geen sprake van brandstichting, diefstal of vernieling van gemeentelijke eigendommen, zegt Aboutaleb donderdag tijdens een gemeenteraadsvergadering.

"In België waren rellen meer aan de orde, die zijn uitgebleven in Rotterdam. Ik ben blij dat rellen zoals op de Coolsingel ons bespaard zijn gebleven." Hij denkt ook niet dat het geplande confrontatie was. "Het waren gewoon drommen mensen en het sloeg om door beelden uit Brussel."

De Rotterdamse burgemeester zei dat de instanties daar niet op voorbereid waren. "We waren voorbereid op vreugde-uitingen bij de Hofpleinfontein." Omdat het Black Friday-weekend was, was er wel meer politie op de been. "En we hadden de ME on call, dat hadden andere steden niet." Daardoor dropen de relschoppers volgens hem snel af.

Marokko speelt op dit moment het laatste groepsduel. De 'Leeuwen van de Atlas' maakt een goede kans om de achtste finales te halen. Aboutaleb zei zich niet nog een keer te laten verrassen, maar verwacht niet dat het weer uit de hand loopt. Volgens hem volgt de politie de openbare sociale media altijd en daarop waren geen indicaties dat de rellen zich zouden herhalen.

In Rotterdam zijn vier aanhoudingen verricht naar aanleiding van de rellen. Aboutaleb sluit niet uit dat er op basis van camerabeelden meer arrestaties volgen. Twee agenten raakten zondag gewond. Volgens de burgemeester vielen hun verwondingen mee. De agenten zijn behandeld in het ziekenhuis en mochten daarna naar huis.

Steden nemen maatregelen om nieuwe rellen te voorkomen

In Amsterdam-West zijn donderdag drie veiligheidsrisicogebieden van kracht. Dat besloot de gemeente Amsterdam op basis van informatie na de rellen die zondag ook in Amsterdam plaatsvonden. De Amsterdamse politie heeft een waterkanon uit Duitsland tot haar beschikking.

Den Haag neemt geen grote maatregelen. Wel kan de gemeente bij nieuwe rellen in de Schilderswijk sneller de buurt afsluiten voor verkeer. Op die manier wil het lokale bestuur "hinderlijk scooterverkeer" tegengaan en voorkomen dat mensen van buiten de buurt de Schilderswijk opzoeken om eventuele onrust erger te maken. Om ongeregeldheden te voorkomen gaan jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders zichtbaar de straat op en zijn wijkagenten "nadrukkelijk aanwezig".

In Rotterdam behoort een waterkanon uit België tot de beschikbare middelen. "Echter, als in België, dat donderdagmiddag net als Marokko ook een wedstrijd speelt, rellen uitbreken, zullen ze mogelijk zelf de waterwerper willen gebruiken", aldus een woordvoerder van de Rotterdamse politie.

Ze voegt eraan toe dat het kanon slechts een van de vele middelen is die de politie kan inzetten. "We hebben na de wedstrijd van afgelopen weekend tot aan de aanloop naar de wedstrijd van Marokko donderdag juist sterk ingezet op voorlichting en overleg om herhaling van incidenten zoals die van zondag te voorkomen."

