Strafzaak over valse paspoorten voor criminelen toont kwetsbaarheid systeem

Een strafzaak over het vervalsen van paspoorten in de rechtbank Amsterdam toont pijnlijk aan hoe kwetsbaar het systeem is. Het Openbaar Ministerie (OM) sprak zijn verbijstering uit over hoe makkelijk zware criminelen de vervalste documenten in handen kregen.

Ridouan Taghi, de tot levenslang veroordeelde Naoufal F. en geliquideerde topcriminelen Karim B. en Ali A. hadden er allemaal één. Zij hadden een Nederlands paspoort met hun eigen foto, maar de gegevens van een ander.

Met dat paspoort konden ze vrijelijk reizen, rekeningen openen en hotels boeken. Dat is goud waard voor criminelen op de vlucht. En de vervalste documenten waren voor 1.000 euro per stuk aan te schaffen in Den Haag.

Een oud-gemeenteambtenaar gaf donderdag toe dat ze tussen 2009 en 2014 in ieder geval negentien vervalste paspoorten heeft uitgegeven. De personen die bij de vijftigjarige Mildred van D. aan de balie kwamen, hadden zich veelal kort daarvoor ingeschreven in Den Haag.

'Zonder enige moeite en zonder tweede check'

Zonder inschrijving kun je namelijk geen paspoort aanvragen in die gemeente. Ze overhandigden een pasfoto van een crimineel die dan onder hun naam kon reizen. "Zonder enige moeite en zonder directe tweede check bij de aanvraag", concludeerde het OM met verbazing.

Ook een fatsoenlijke administratie ontbrak. "Als een paspoort ontbrak, ging men ervan uit dat deze wel zou zijn uitgegeven", vervolgde de officier van justitie. "Verbijsterend." Mensen die op deze "kwetsbare sleutelpositie" werken, hoeven ook geen verklaring omtrent het gedrag (vog) te overleggen. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft begin november in een Kamerbrief beterschap beloofd.

Ambtenaar zat in financiële problemen

Van D. zat in geldnood. Ze was het slachtoffer van iemand die zich had voorgedaan als een schuldhulpverlener en er met haar geld vandoor was gegaan. Emotioneel vertelde Van D. dat ze met het geld voor de paspoorten wilde voorkomen dat thuis het water weer zou worden afgesloten. Ook konden haar kinderen dan mee op schoolreisje en zouden de deurwaarders niet meer langskomen. Het geld ging naar boodschappen.

Het OM hield rekening met haar omstandigheden en het feit dat ze opening van zaken heeft gegeven. De officier eiste twaalf maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur tegen Van D. en ontneming van het verdiende geld.

Twee jaar geëist tegen tussenpersoon

Medeverdachte Faysal N. zou als tussenpersoon hebben gefungeerd. Hij is de broer van de internationaal gezochte Mohamed N., die verantwoordelijk wordt gehouden voor grootschalige cocaïnehandel. Ook Mohamed N. werd van een vals paspoort voorzien.

Faysal N., die ook vastzit in een andere drugszaak, hoorde twee jaar cel tegen zich eisen. Op 8 december gaat de zaak verder met het pleidooi van de advocaten.

