Politie grijpt in bij boerenprotest Zwolle, burgemeester vaardigt noodbevel uit

De politie heeft donderdag ingegrepen bij een demonstratie van boeren voor het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Er zijn twee aanhoudingen verricht. Een tractor die in de weg stond, is weggeschoven. Burgemeester Peter Snijders van Zwolle heeft een noodbevel uitgevaardigd, waarin hij boeren verbiedt giertanks en meststrooiers mee te brengen.

De twee mannen die zijn opgepakt, belemmerden agenten in hun werk en luisterden niet naar opdrachten van de politie. Die was bezig de weg voor het provinciehuis vrij te maken. Een van de mannen had met zijn tractor een politievoertuig klemgezet en weigerde zijn voertuig te verplaatsen. De politie heeft de tractor weggeschoven met een shovel.

Enkele boeren parkeerden hun tractoren aan het einde van de ochtend op de Luttenbergstraat, die voor het provinciehuis van Overijssel langs loopt. De gemeente Zwolle had een deel van die straat afgesloten voor het verkeer.

De boeren protesteren tegen dwangsommen voor zogeheten PAS-melders. Dat zijn de ongeveer 2.500 ondernemers die dachten na een melding bij het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zonder vergunning te mogen bouwen. De rechter zette in 2019 een streep door het PAS. Daardoor opereerden deze ondernemers, vooral boeren, opeens illegaal.

De politie is met onder meer de Mobiele Eenheid aanwezig bij het provinciehuis in Zwolle om de demonstratie "te faciliteren en in goede banen te leiden".

Noodbevel tegen meenemen giertanks naar demonstratie

In een noodbevel verbiedt burgemeester Snijders de boeren giertanks of meststrooiers mee te nemen naar Zwolle. Op sociale media stonden volgens de burgemeester oproepen "om het te laten regenen in Zwolle". Politie en gemeente hebben informatie dat dat zou duiden op het meebrengen van giertanks of meststrooiers naar de Overijsselse hoofdstad. "Dat kan tot ernstige wanordelijkheden en grote schade leiden", aldus Snijders.

Volgens het noodbevel mogen de boeren ook niet komen met (landbouw)voertuigen, aanhangers, werktuigen, voorwerpen, stoffen of goederen die een gevaar vormen voor de openbare orde of de veiligheid in het voor de demonstratie aangegeven gebied. Het noodbevel geldt tot vrijdag 2.00 uur.

De burgemeester wijst er in het noodbevel op dat de demonstratie van donderdag niet is aangemeld bij de gemeente. De autoriteiten konden dus geen afspraken vooraf met de actievoerders maken.

In het algemeen laten de demonstranten "zich niet of nauwelijks aanspreken en reageren ze agressief en provocatief, waardoor verbaliseren een te groot veiligheidsrisico is voor agenten", aldus Snijders. Hij achtte het daarom noodzakelijk om met een noodbevel te komen om de openbare orde te kunnen handhaven. Wie zich niet aan het noodbevel houdt, kan opgepakt worden.

Provinciale ambtenaren zijn donderdag aan het eind van de ochtend naar huis gestuurd wegens de demonstratie, zegt een woordvoerder. De Overijsselse Commissaris van de Koning Andries Heidema en gedeputeerden beraden zich nog of zij met de demonstranten in gesprek gaan.

