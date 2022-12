COA vindt nieuwe asielwet 'te complex' en vreest dat het niet snel genoeg helpt

Met het wetsvoorstel wil Van der Burg de asielzoekers beter verspreiden over de gemeenten. In het nieuwe systeem leveren de gemeenten opvangplekken op basis van het aantal inwoners. Als gemeenten meer vluchtelingen opvangen dan ze eigenlijk zouden moeten, krijgen ze een financiële bonus. Gemeenten die blijven weigeren om asielzoekers op te vangen, kunnen uiteindelijk daartoe gedwongen worden door de staatssecretaris.

Betrokken partijen waren blij dat het wetsvoorstel er na maandenlange onderhandelingen eindelijk lag. Het COA geeft ook aan dat de wet belangrijk is en perspectief biedt. Toch denken ze dat de wet niet op korte termijn verlichting geeft in de overvolle asielketen. "Het is reëel dat de wet niet eerder dan in 2024 tot verlichting van de opvangsituatie zal leiden", zeggen ze tegen Trouw.