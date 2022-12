Haagse ambtenaar bekent paspoorten te hebben vervalst voor onder andere Taghi

Een vijftigjarige oud-ambtenaar in Den Haag heeft donderdag in de rechtbank van Amsterdam bekend in totaal negentien paspoorten te hebben vervalst voor zware criminelen. Opvallend is hoe makkelijk de vrouw dit voor elkaar kreeg ondanks dat hier strenge regels aan zijn verbonden.

Bianca van D. werkte van 2009 tot en met 2014 in Den Haag op een positie waar zij paspoorten kon uitreiken. In ruil voor 1.000 euro per stuk kregen zware criminelen als Ridouan Taghi en Naoufal F. een paspoort.

Een vals paspoort is goud waard voor criminelen. Het stelt ze in staat om te reizen en rekeningen te openen. De paspoorten zelf waren wettig, maar de namen kwamen niet overeen met de pasfoto.

Degenen die de paspoorten aanvroegen zijn zogenoemde katvangers. Personen die tegen betaling hun identiteit laten gebruiken. Vaak mensen met schulden of een laag IQ en dus makkelijk beïnvloedbaar.

Om fraude te voorkomen zijn er normaal gesproken drie verschillende ambtenaren betrokken voordat een paspoort wordt uitgereikt. Diegene die de aanvraag ontvangt, een tweede persoon die de gegevens controleert en een derde die het identiteitsbewijs uitreikt.

Verdachte wist niets van zware criminelen

Dat was vaak een "papieren werkelijkheid", concludeert de rechtbank op basis van dit dossier. De vrouw zelf zegt dat ze wist dat ze fout bezig was, maar niet wist dat de personen op de foto zware criminelen waren. Een deel van hen zit nu vast of is omgekomen door geweld, zoals drugsbaron Samir B., beter bekend als 'scarface'.

Van D. stopte er uiteindelijk mee omdat ze de druk niet meer aankon en haar geweten ging knagen. Haar motief was dat ze het geld nodig had omdat ze schulden had. "Door mijn eigen problemen ging ik een grens over", zei Van D.

Faysal N. wordt ervan verdacht als contactpersoon te hebben gefungeerd. Hij ontkent de beschuldigingen en beroept zich op zijn zwijgrecht.

