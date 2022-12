Surinaamse organisaties toch uitgenodigd om mee te praten over slavernijexcuses

Twee kritische Surinaamse organisaties die zich bezighouden met slavernij hebben dinsdag een uitnodiging van het kabinet gekregen om mee te denken over de geplande Nederlandse excuses voor het slavernijverleden. Dat bevestigen ze aan NU.nl. Half november is de uitnodiging al verstuurd naar andere genodigden.

De uitnodiging, die is ingezien door NU.nl, is op 11 november ondertekend door premier Mark Rutte. De genodigden mogen op 8 december aanwezig zijn op persoonlijke titel. Het overleg is in het Catshuis, de ambtswoning van de premier in Den Haag.