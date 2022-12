Weerbericht: Bewolkt en fris weer, in de middag kans op wat zon

De komende dagen wordt het geleidelijk wat kouder. Donderdag wordt het 5 tot 7 graden, maar in het weekend komen de temperaturen niet boven de 3 of 4 graden uit. In de nacht en vroege ochtend kan het licht vriezen.

Donderdagochtend is er veel bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. Alleen op de Wadden kan een enkele bui voorkomen. Er kan lokaal wat mist voorkomen.

In de middag laat de zon zich in het westen en noordwesten zich af en toe zien. In de rest van het land blijft het grijs. De middagtemperatuur ligt tussen 5 en 7 graden. De wind komt uit het oosten of noordoosten en is matig van kracht.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.

Aanbevolen artikelen